Суверенный фонд Саудовской Аравии хотел приобрести «Формулу-1» за $20 млрд в 2022 году – в «Либерти» отказались от продажи (Bloomberg)
Суверенный фонд благосостояния Саудовской Аравии предпринимал попытку купить «Формулу-1».
По информации Bloomberg, в прошлом году государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии оценил «Формулу-1» более чем в $20 млрд с учетом имеющихся долгов. И данное предложение значительно превышало сумму в $4 млрд, которую «Либерти Медиа» заплатили за приобретение «Формулы-1» в 2017 году.
Тем не менее, в «Либерти» с самого начала ясно дали понять фонду Саудовской Аравии, что «Формула-1» не продается.
При этом отмечается, что несмотря на отказ в Саудовской Аравии все равно сохраняют интерес к приобретению «Формулы-1».
Билеты на новый Гран-при «Ф-1» в Вегасе продают за $1-5 млн – это вообще как? Что в комплекте, кроме гонки?
Куча трасс есть пустующих в европе,а потом через пару лет, выйти на мировой рынок, и занять полностью нишу бывшей формулы.
нынешняя формула легко копируется за пару млрд долларов.