Суверенный фонд Саудовской Аравии хотел приобрести «Формулу-1» за $20 млрд в 2022 году – в «Либерти» отказались от продажи (Bloomberg)

Теги ФИА Формула-1 Гран-при Саудовской Аравии Авто

Суверенный фонд благосостояния Саудовской Аравии предпринимал попытку купить «Формулу-1».

По информации Bloomberg, в прошлом году государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии оценил «Формулу-1» более чем в $20 млрд с учетом имеющихся долгов. И данное предложение значительно превышало сумму в $4 млрд, которую «Либерти Медиа» заплатили за приобретение «Формулы-1» в 2017 году.

Тем не менее, в «Либерти» с самого начала ясно дали понять фонду Саудовской Аравии, что «Формула-1» не продается.

При этом отмечается, что несмотря на отказ в Саудовской Аравии все равно сохраняют интерес к приобретению «Формулы-1».

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3 комментария

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113k
так достаточно Феррари создать свою европейскую формулу, и уже эта формула будет стоить млрды.
Куча трасс есть пустующих в европе,а потом через пару лет, выйти на мировой рынок, и занять полностью нишу бывшей формулы.
нынешняя формула легко копируется за пару млрд долларов.
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Ебздрогыч
При чтении таких новостей сразу вспоминается песня группы ДДТ "Когда закончится нефть..."
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Ебздрогыч
Жду новости: Суверенный фонд Саудовской Аравии хотел приобрести колесо, огонь, бумагу, порох и двигатель внутреннего сгорания
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