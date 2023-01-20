Суверенный фонд Саудовской Аравии хотел приобрести «Формулу-1» за $20 млрд в 2022 году – в «Либерти» отказались от продажи (Bloomberg)

Суверенный фонд благосостояния Саудовской Аравии предпринимал попытку купить «Формулу-1».

По информации Bloomberg, в прошлом году государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии оценил «Формулу-1» более чем в $20 млрд с учетом имеющихся долгов. И данное предложение значительно превышало сумму в $4 млрд, которую «Либерти Медиа» заплатили за приобретение «Формулы-1» в 2017 году.

Тем не менее, в «Либерти» с самого начала ясно дали понять фонду Саудовской Аравии, что « » не продается.

При этом отмечается, что несмотря на отказ в Саудовской Аравии все равно сохраняют интерес к приобретению «Формулы-1».

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