Макс Ферстаппен: «Опыт в симрейсинге помогает, когда я возвращаюсь в «Формулу-1»

Пилот « » рассказал, что опыт выступления в симрейсинге помогает ему и в «Формуле-1».

Ферстаппен часто участвует в онлайн соревнованиях на различных платформах.

«Главный момент в том, что во всех симуляторях я езжу на разной технике, но не на болидах «Формулы-1». Тут тебе приходится адаптироваться, менять стиль пилотажа – ведь разные машины требуют разной работы рулем, педалью газа, отличаются оптимальные гоночные траектории. Я постоянно учусь и стараюсь как можно быстрее адаптироваться к требованиям каждой машины.

В конечном итоге это помогает, когда я возвращаюсь в «Формулу-1», поскольку весь этот опыт остается у тебя в голове. Порой ты можешь быть не в полной мере доволен настройками своего болида, но опыт симрейсинга помогает доработать их на симуляторе. Да, это делает меня более универсальным гонщиком, к этому я и стремлюсь.

Если же говорить о различиях, то в симрейсинге не хватает перегрузок. В настоящих гонках очень многое зависит от ощущений, которые передаются через руль. Хотя я должен сказать, что симуляторы становятся все более и более точными – я бы даже сказал, что ощущения там на 90 процентов совпадают с ощущениями за рулем настоящей гоночной машины.

При этом я по-прежнему считаю, что человеку, который вырос только на гонках на симуляторе, будет очень непросто сходу прийти в мир настоящих гонок. Хотя в прошлом мы уже видели, что такое возможно.

Еще одно ключевое отличие – это физические нагрузки в настоящих гонках. Ты должен быть в хорошей форме, должен быть натренирован. На симуляторе же ты можешь быть весьма быстр даже без должной физической подготовки», – рассказал Ферстаппен.

Ферстаппен проиграл главную виртуальную гонку из-за разрывов связи и учинил скандал. Комментаторы: «Он сбежал»