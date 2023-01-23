Спортивный директор «Уильямса»: «Не можем сказать Сардженту победить Албона в Бахрейне – вряд ли это было бы честно»

Спортивный директор « » Свен Смитс рассказал, что изначально команда планировала оставить Логана Сарджента в «Формуле-2» на два сезона.

В «Уильямсе» были близки к тому, чтобы договориться с «Альпин» о годичной «аренде» Оскара Пиастри. Однако когда австралиец ушел в «Макларен», в «Уильямсе», на фоне хороших выступлений своего гонщика в «Ф-2», решили сразу пригласить Сарджента.

«Для Логана у нас был разработан двухлетний план выступлений в «Формуле-2». Мне кажется, что все так начинают готовиться. Но когда сезон начался, то мы очень быстро увидели потенциал Логана – особенно после этапа на «Сильверстоуне», – и поняли, что ему, возможно, и не нужно проводить в «Формуле-2» сразу два сезона.

Мы не говорили ему о том, что ему необходимо выиграть титул или занять второе место. Дело было в его прогрессе в «Формуле-2», в его скорости. В том, как он быстро взрослел, как развивался в работе на симуляторе, как работал над своей физической формой.

Что касается ожиданий, то если машина, как мы надеемся, получится хорошей, то в первую очередь Логану нужно будет бросить вызов напарнику. Это цель номер один. Если появится возможность бороться за очки – будет даже лучше. Но мы же не можем сказать Логану уже в Бахрейне, что ему нужно победить Алекса. Вряд ли это было бы честно. Но да, такова цель: прогрессировать, потратить первый сезон в «Ф-1» на обучение, а уже в 2024 году атаковать на пределе возможностей», – рассказал Смитс.

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