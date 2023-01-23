MotoGP. «Дукати» показала новую ливрею на сезон-2023

Теги Дукати чемпионат мира MotoGP Франческо Баньяя Энеа Бастианини Авто

Команда «Дукати» представила обновленную ливрею на сезон-2023.

В новом сезоне за «Дукати» будет выступать действующий чемпион MotoGP Франческо Баньяя. Титул Баньяи стал для «Дукати» первым с 2007 года. Напарником Баньяи будет Энеа Бастианини.

Также в новом сезоне Баньяя принял решение выступать под №1. Последним чемпионом, который выбирал «единицу» в качестве номера после победы в чемпионате был Кейси Стоунер в 2012 году.

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2 комментария

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yaki2104
Ответ Shem010
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Чо то мало надписей Леново
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Shem010
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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