MotoGP. «Дукати» показала новую ливрею на сезон-2023

Команда « » представила обновленную ливрею на сезон-2023.

В новом сезоне за «Дукати» будет выступать действующий чемпион MotoGP Франческо Баньяя. Титул Баньяи стал для «Дукати» первым с 2007 года. Напарником Баньяи будет Энеа Бастианини.

Также в новом сезоне Баньяя принял решение выступать под №1. Последним чемпионом, который выбирал «единицу» в качестве номера после победы в чемпионате был Кейси Стоунер в 2012 году.

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