Шварцмана повысили до должности резервного пилота «Феррари»

Теги Феррари Формула-1 Антонио Джовинацци Роберт Шварцман Авто

Роберт Шварцман и Антонио Джовинацци в сезоне-2023 разделят между собой обязанности резервного пилота «Феррари».

Шварцман, которого повысили в должности с тест до резервного гонщика, будет совмещать работу в «Феррари» с выступлениями в гонках класса GT.

В прошлом году одним из резервных пилотов «Феррари» являлся Мик Шумахер, но в конце прошлого года немец покинул систему «Феррари» и перешел в «Мерседес», где занял должность резервного пилота.

Шварцман проведет сезон-2023 в кузовном чемпионате GT World Challenge Europe

1 комментарий

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Caerly
Малой, пусть тебе повезёт!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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