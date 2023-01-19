Шварцмана повысили до должности резервного пилота «Феррари»

и в сезоне-2023 разделят между собой обязанности резервного пилота «Феррари».

Шварцман, которого повысили в должности с тест до резервного гонщика, будет совмещать работу в «Феррари» с выступлениями в гонках класса GT.

В прошлом году одним из резервных пилотов «Феррари» являлся Мик Шумахер, но в конце прошлого года немец покинул систему « » и перешел в «Мерседес», где занял должность резервного пилота.

Шварцман проведет сезон-2023 в кузовном чемпионате GT World Challenge Europe