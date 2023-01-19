Шварцман проведет сезон-2023 в кузовном чемпионате GT World Challenge Europe
Тест-пилот «Феррари» Роберт Шварцман в 2023 году продолжит карьеру в гонках класса GT.
Шварцман будет выступать в кузовном чемпионате GT World Challenge Europe. Выступления в данной серии Шварцман будет сочетать с активной работой на симуляторе в «Феррари».
Шварцан будет управлять «Феррари» 296 GT3, выступая за команду «АФ Корсе», а его напарниками по экипажу станут Алессио Ровера и Никлас Нильсен.
Во втором экипаже от «АФ Корсе» будут выступать Давиде Ригон, Даниэль Серра и Антонио Фуоко.
Шварцман будет резервным пилотом «Феррари» на четырех Гран-при 2023 года (Autosport)
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