Шварцман проведет сезон-2023 в кузовном чемпионате GT World Challenge Europe

Теги Феррари GT Формула-1 Давиде Ригон Антонио Фуоко Роберт Шварцман Авто

Тест-пилот «Феррари» Роберт Шварцман в 2023 году продолжит карьеру в гонках класса GT.

Шварцман будет выступать в кузовном чемпионате GT World Challenge Europe. Выступления в данной серии Шварцман будет сочетать с активной работой на симуляторе в «Феррари».

Шварцан будет управлять «Феррари» 296 GT3, выступая за команду «АФ Корсе», а его напарниками по экипажу станут Алессио Ровера и Никлас Нильсен.

Во втором экипаже от «АФ Корсе» будут выступать Давиде Ригон, Даниэль Серра и Антонио Фуоко.

Шварцман будет резервным пилотом «Феррари» на четырех Гран-при 2023 года (Autosport)

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