Новый болид «Феррари» на симуляциях стал на секунду быстрее прошлогодней машины (Formu1a.uno)

Теги Феррари Формула-1 Фредерик Вассер Авто

Новый болид «Феррари» относительно прошлогодней машины стал быстрее на секунду на круге.

По информации итальянского журналиста Джулиано Дукессы со ссылкой на источники в команде, в «Феррари» остались очень довольно данными последних симуляций.

На симуляторе новый болид «Феррари» 675 в среднем выигрывает у старой машины по секунде с круга. И это происходит несмотря на то, что в 2023 году болиды потеряли по 20 пунктов прижимной силы в связи с изменением регламента в отношении конструкции днища – данные изменения были внесены с целью борьбы с эффектом галопирования.

Также сообщается, что приступивший к работе новый руководитель «Феррари» Фредерик Вассер пока не планирует вносить радикальных изменений в команду, вместо этого признавая важность фактора преемственности. Что было хорошо встречено сотрудниками «Феррари».

Помимо прочего в «Феррари» окончательно определились с деталями презентации новой машины. Мероприятие пройдет 14 февраля в Маранелло – хотя ранее изучалась возможность переноса презентации в Имолу.

В «Ф-1» только одна команда меняла шефов чаще «Феррари». А в топ-3 по увольнениям все – с неудачными результатами

5 комментариев

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sinkindragon@gmail.com
Ответ shapor
Все как обычно, карета превратится в тыкву при переходе из виртуального мира в реальный
та не превратится , красные проиграют чемпионство более изящным образом , не недооценивайте Феррари
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Второй глаз Ватноглазого Джо
Это, конечно, хорошо. Теперь главное - сколько снимут соперники.
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Lordk
Хорошо было бы сравнить с данными после прошлой смены регламента. Секунда — это много или мало для первого межсезонья )
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shapor
Все как обычно, карета превратится в тыкву при переходе из виртуального мира в реальный
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фанат спорта01
Ну впрочем как всегда)
0
0
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