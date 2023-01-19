Новый болид «Феррари» на симуляциях стал на секунду быстрее прошлогодней машины (Formu1a.uno)

Новый болид «Феррари» относительно прошлогодней машины стал быстрее на секунду на круге.

По информации итальянского журналиста Джулиано Дукессы со ссылкой на источники в команде, в «Феррари» остались очень довольно данными последних симуляций.

На симуляторе новый болид «Феррари» 675 в среднем выигрывает у старой машины по секунде с круга. И это происходит несмотря на то, что в 2023 году болиды потеряли по 20 пунктов прижимной силы в связи с изменением регламента в отношении конструкции днища – данные изменения были внесены с целью борьбы с эффектом галопирования.

Также сообщается, что приступивший к работе новый руководитель «Феррари» пока не планирует вносить радикальных изменений в команду, вместо этого признавая важность фактора преемственности. Что было хорошо встречено сотрудниками «Феррари».

Помимо прочего в «Феррари» окончательно определились с деталями презентации новой машины. Мероприятие пройдет 14 февраля в Маранелло – хотя ранее изучалась возможность переноса презентации в Имолу.

В «Ф-1» только одна команда меняла шефов чаще «Феррари». А в топ-3 по увольнениям все – с неудачными результатами