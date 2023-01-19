Логан Сарджент: «С плеч наконец-то упал колоссальный груз – теперь нужно сохранить место в «Ф-1» и двигаться вперед»

Пилот « » Логан Сарджент рассказал, с каким настроем подходит к старту своего дебютного сезона в «Формуле-1».

«Понятно, что статус первого за долгое время американского пилота в «Формуле-1» — это нечто особенное. А с учетом сразу трех Гран-при в США это и правда должно быть интересно. Трасса в Майами вообще проходит буквально на пороге моего дома, так что я с нетерпением жду гонку.

Возможно, это добавит давления, но в конечном счете я и сам многого от себя жду. Нужно просто выполнять свою работу.

Безусловно, попадание в «Формулу-1» – это исполнение мечты. Ощущение, что после 16 лет тяжелой работы с моих плеч наконец-то упал колоссальный груз. Однако именно теперь начинается настоящая работа – мне нужно сохранить свое место в «Ф-1» и двигаться вперед.

При этом тебе, конечно, должно повезти – звезды должны сойтись, ты должен оказаться в нужное время в нужном месте. В «Уильямсе» так здорово меня поддерживали, что этот придало мне уверенности в своих силах, и в конечном итоге все зависело от меня – я сам должен был воспользоваться шансом», – рассказал Сарджент.

Команды «Ф-1» выложат $21,6 млн за допуск к новому сезону, гонщики – €5 млн. У Ферстаппена – новый рекорд, но за него платит «Ред Булл»