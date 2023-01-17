Технический директор «Астон Мартин» о разработке болида: «Мы не будем просто копировать решения конкурентов»

Технический директор « » Дэн Фэллоус рассказал, что при проектировании болида команда старается идти своим путем, а не повторять решения других коллективов.

По словам Фэллоуса, копируя удачные решения других команд «Астон Мартин» сможет в лучшем случае сравняться с ними, но никак не превзойти.

«Очень важной вещью для нас является уверенность в том, что мы не будем просто копировать действия и решения конкурентов. Мы не верим, что идя таким путем сможем обогнать такие команды, как « », « » и «Феррари». Мы должны развиваться своим путем. Да, это займет время, но в нашей команде собралась группа очень амбициозных людей», – рассказал Фэллоус.

В «Ф-1» только одна команда меняла шефов чаще «Феррари». А в топ-3 по увольнениям все – с неудачными результатами