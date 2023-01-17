Тото Вольфф о перспективах «Мерседеса»: «Начиная свой путь с отставания в полсекунды, отыграть такое отставание будет очень сложно»

Исполнительный директор «Мерседеса» поделился мнением о перспективах команды в новом сезоне.

По словам Вольффа, в «Мерседесе» надеются сократить отставание от «Ред Булл» и « » и вернуться в борьбу за самые высокие места.

«Думаю, что мы поняли, за счет чего отстали от конкурентов, в каких именно областях нам нужно прибавлять. И работая над машиной мы стараемся учитывать все эти моменты. Однако то, смогли ли мы раскрыть потенциал нашей машины, мы сможем увидеть только с началом тестов.

Мы не сомневаемся, что когда вы начинаете свой путь с отставания в полсекунды, то отыграть это отставание будет очень сложно – особенно когда вам противостоят такие отличные команды, как « » и «Феррари». Мы все равно настроены максимально решительно, но и ожидания должны быть реалистичными.

Если новая машина будет работать так, как мы надеемся, то тогда нам, возможно, удастся вернуться в борьбу за самые высокие места. Это стало бы отличным стартовым заделом. Однако нам ничего не гарантировано – вполне может быть, что отрывы останутся прежними. При этом мы считаем, что в концепт, в конструкцию нашего болида заложен настолько большой потенциал, что в ближайшие месяцы мы, возможно, сможет прибавить сильнее оппонентов», – рассказал Вольфф.

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