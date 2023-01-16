Джанкарло Физикелла: «Лучший напарник – Фернандо Алонсо. Быстрый, прекрасно подготовленный, никогда не допускает ошибок»

Бывший пилот «Формулы-1» поделился мнением о том, как изменились гонки за последние годы, отметив, что из них начинает исчезать романтика.

С наибольшей теплотой Физикелла, который даже в 50 лет продолжает выступать в гонках класса GT, вспоминает выступления в картинге.

«Если выбирать самую успешную и интересную для меня эру в карьере – я все равно назову картинг. Именно там ты получаешь от гонок больше всего удовольствия, то было самое беззаботное время. Днем ты борешься с соперником на трассе, а вечером вы можете встретиться с ним в баре, сыграть партию в бильярд. Сегодня же ребята даже в десять лет вместо веселья сидят с техническими специалистами и изучают данные. Легкость исчезла, а затраты на гонки только возросли».

Физикелла добавил, что лучшим напарником в своей карьере считает , в то время как лучшим гонщиком итальянец безоговорочно назвал :

«Лучший напарник – Фернандо Алонсо. Быстрый, прекрасно подготовленный, никогда не допускает ошибок. В « » мы провели вместе два прекрасных года.

Лучше гонщик из всех – Михаэль Шумахер. К сожалению, нам так никогда и не довелось выступить вместе за одну команду, а мне бы очень хотелось посмотреть на данные с его машины. Однако у меня остались очень теплые воспоминания о Михаэле – и том, как мы боролись на трассе, и как вместе играли в футбол. До сих пор помню, как Шуми меня поражал. Он мог проехать гонку «Формулы-1» и вылезая из кокпита создавалось ощущение, будто он даже не вспотел. Он был просто невероятным гонщиком».

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