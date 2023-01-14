Тото Вольфф о продлении контракта с Хэмилтоном: «У нас вперед целый год, Льюису нужно просто вернуться в Европу»

Теги Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Авто

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф уверен в продлении контракта с Льюисом Хэмилтоном.

Текущее соглашение Хэмилтона с «Мерседесом» действует до конца 2023 года.

По словам Вольффа, сторонам нужно будет просто выбрать момент и сесть за стол переговоров – а для начала Льюису нужно вернуться из отпуска и начать работу.

«У нас впереди целый год. И мы очень сроднились. За последние десять лет наши отношения заметно выросли, так что Льюису нужно просто физически вернуться в Европу. После чего мы встретимся, немного поспорим друг с другом, а через несколько часов выйдем из комнаты, а из трубы повалит белый дым», – рассказал Вольфф.

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7 комментариев

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Дмитрий Дудников
Ответ Рнпрл Аари
Были слухи что хотят зарплату урезать может в этом и споры
Возможно. Честно, я хз кто там решает, но и у Вольффа начальство есть. Может и возник вопрос: а не много ли за шестое место?
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Рнпрл Аари
Ответ Дмитрий Дудников
Не ясно. Вольфф запутался, или запутывает. Если год впереди, то Хэм сможет оценить болид. Если до начала сезона будут говорить, то решать придётся без самовозных гарантий.
Были слухи что хотят зарплату урезать может в этом и споры
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irs118return
В последнее время тотохины коменты тянут только на это 🤮))
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Дмитрий Дудников
Ответ Ева без Адама
Папу римского избирают, что ли?
Космовозного Папу))) Хотят переизбрать сызнова.
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Ева без Адама
Папу римского избирают, что ли?
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Дмитрий Дудников
Ответ Рнпрл Аари
То ли Хем ждёт какую машину в этом сезоне выкатят то ли Мерс хочет ему зарплату урезать.
Не ясно. Вольфф запутался, или запутывает. Если год впереди, то Хэм сможет оценить болид. Если до начала сезона будут говорить, то решать придётся без самовозных гарантий.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рнпрл Аари
То ли Хем ждёт какую машину в этом сезоне выкатят то ли Мерс хочет ему зарплату урезать.
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