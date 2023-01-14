Тото Вольфф о продлении контракта с Хэмилтоном: «У нас вперед целый год, Льюису нужно просто вернуться в Европу»

Исполнительный директор « » уверен в продлении контракта с .

Текущее соглашение Хэмилтона с «Мерседесом» действует до конца 2023 года.

По словам Вольффа, сторонам нужно будет просто выбрать момент и сесть за стол переговоров – а для начала Льюису нужно вернуться из отпуска и начать работу.

«У нас впереди целый год. И мы очень сроднились. За последние десять лет наши отношения заметно выросли, так что Льюису нужно просто физически вернуться в Европу. После чего мы встретимся, немного поспорим друг с другом, а через несколько часов выйдем из комнаты, а из трубы повалит белый дым», – рассказал Вольфф.

Команды «Ф-1» боятся расширения : отказывают даже громкому новичку из США и требуют взнос в $600 млн. Почему?!