Болид «Альфа Таури» 2023 года прошел крэш-тесты ФИА

Новый болид « » прошел обязательные крэш-тесты . Таким образом, команда получила от ФИА официальное разрешение использовать новое шасси в сезоне-2023.

Презентация болида AT04 запланирована на 11 февраля. Многими ожидалось, что в Нью-Йорке команда покажет лишь обновленную ливрею с использованием макета новой машины. Однако данная информация не подтверждалась.

Предсезонные тесты «Формулы-1» стартуют в Бахрейне 23 февраля.

Команды «Ф-1» боятся расширения : отказывают даже громкому новичку из США и требуют взнос в $600 млн. Почему?!