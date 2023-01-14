Болид «Альфа Таури» 2023 года прошел крэш-тесты ФИА

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Новый болид «Альфа Таури» прошел обязательные крэш-тесты ФИА. Таким образом, команда получила от ФИА официальное разрешение использовать новое шасси в сезоне-2023.

Презентация болида AT04 запланирована на 11 февраля. Многими ожидалось, что в Нью-Йорке команда покажет лишь обновленную ливрею с использованием макета новой машины. Однако данная информация не подтверждалась.

Предсезонные тесты «Формулы-1» стартуют в Бахрейне 23 февраля.

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