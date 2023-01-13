Тото Вольфф: «У Воулза есть все необходимое, чтобы стать отличным руководителем команды «Ф-1»

Исполнительный директор «Мерседеса» попрощался с Джеймсом Воулзом, который в феврале перейдет на работу в «Уильямс».

Воулз станет новым руководителем «Уильямса», а в «Мерседесе» долгое время занимал должность директора отдела стратегии.

«Являясь директором отдела гоночной стратегии, – роли, в которой оказал значительное влияние на успехи нашей команды в последние годы, – Джеймс всегда был очень ценным членом нашей команды. Я работал с ним с момента своего назначения в «Мерседес» в 2013 году и знаю, каким старательным, талантливым и способным сотрудником он является. И мне доставляло большое удовольствие следить за его ростом в команде «Мерседес».

Покинув свое постоянное место на командном мостике в середине сезона-2022, Джеймс, работая на базе, построил очень квалифицированную команду стратегов. И теперь у нас есть талантливая команда стратегов, которая сможет продолжить его работу.

И хотя мы все опечалены тем, что вынуждены прощаться с Джеймсом, я знаю, что у него есть все необходимое, чтобы стать отличным руководителем команды «Ф-1». Мы желаем ему всего наилучшего и очень рады тому, что Джеймс может сделать следующий шаг в своей карьере», – рассказал Вольфф.

Воулз станет новым руководителем «Уильямса» – ранее он был главным стратегом «Мерседеса»