Дакар. Сайнс-старший сошел. Испанец пытался продолжить гонку после аварии на 9-м этапе

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Карлос Сайнс-старший объявил, что «Дакар-2023» для него завершен.

На первых километрах девятого этапа 60-летний гонщик попал в аварию, после которой его отправили в больницу на обследование. Сообщалось, что Сайнс попросил развернуть вертолет, чтобы продолжить гонку.

Вечером 10 января Карлос сообщил, что повреждения машины оказались слишком существенными.

«К сожалению, в ходе сегодняшнего инцидента машина получила серьезные повреждения, и восстановить ее невозможно. Мы с большим сожалением сообщаем, что вынуждены покинуть «Дакар», но главное, что не случилось ничего страшного.

Спасибо [штурману] Лукасу Крусу и «Ауди» за всю работу и целеустремленность», – написал Карлос в соцсетях.

Чемпион «Дакара» развернул медвертолет и вернулся к машине. У него второй переворот за 4 дня, но даже травма не остановила

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1 комментарий

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Великий Алонсо
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Крутой дядька. На младше Сайнсе природа отдохнула, в основном так оно и бывает
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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