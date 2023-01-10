Дакар. Сайнс-старший сошел. Испанец пытался продолжить гонку после аварии на 9-м этапе

объявил, что «Дакар-2023» для него завершен.

На первых километрах девятого этапа 60-летний гонщик попал в аварию, после которой его отправили в больницу на обследование. Сообщалось, что Сайнс попросил развернуть вертолет, чтобы продолжить гонку.

Вечером 10 января Карлос сообщил, что повреждения машины оказались слишком существенными.

«К сожалению, в ходе сегодняшнего инцидента машина получила серьезные повреждения, и восстановить ее невозможно. Мы с большим сожалением сообщаем, что вынуждены покинуть «Дакар», но главное, что не случилось ничего страшного.

Спасибо [штурману] Лукасу Крусу и « » за всю работу и целеустремленность», – написал Карлос в соцсетях.

Чемпион «Дакара» развернул медвертолет и вернулся к машине. У него второй переворот за 4 дня, но даже травма не остановила

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