На «Дакаре» погиб зритель

Теги происшествия ралли-рейды ралли Дакар Авто

Организаторы «Дакара-2023» сообщили об инциденте со смертельным исходом.

10 января, на девятом этапе гонки произошла авария с участием зрителя из Италии, который скончался от полученных травм.

«Зритель итальянского происхождения, который находился за дюной, стал участником инцидента во время ралли. Его эвакуировали вертолетом для оказания медицинской помощи, но, к сожалению, он скончался во время перелета», – говорится в заявлении «Дакара».

Леб выиграл второй этап подряд и вышел на третье место в гонке, ван Кастерен победил в классе грузовиков, лидеров в категории мотоциклов разделяют 3 секунды

4 комментария

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SCHENN
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Не жалко. Нефиг было стоять там, где слишком опасно
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sanya-182
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Всегда поражался, как на раллийных гонках зрители вдоль трассы стоят
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valerixxx27
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Никогда не знаешь, когда Дакар заберет следующую жизнь... Соболезнования родным...
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Марсель Объелся
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