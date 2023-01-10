На «Дакаре» погиб зритель

Организаторы «Дакара-2023» сообщили об инциденте со смертельным исходом.

10 января, на девятом этапе гонки произошла авария с участием зрителя из Италии, который скончался от полученных травм.

«Зритель итальянского происхождения, который находился за дюной, стал участником инцидента во время ралли. Его эвакуировали вертолетом для оказания медицинской помощи, но, к сожалению, он скончался во время перелета», – говорится в заявлении «Дакара».

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