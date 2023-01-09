Ландо Норрис: «Пилотировать машины-2022 неприятнее, чем предыдущие»

не в восторге от машин «Формулы-1» нового поколения.

«Пилотаж болида неприятный в сравнении с прошлым годом. Это другой вызов. Я бы не сказал, что получаю от машины то же удовольствие, что и от предыдущих – просто в плане комфортного пилотажа, возможности играться с поребриками, линиями и всем таким. Теперь мы больше ограничены.

Взять даже настройки – ограничений больше. Надо просто опустить машину как можно ниже и сделать ее максимально жесткой, а потом «смягчить», если подвеска слишком жесткая. По сути, так проходит каждый уик-энд, в то время как в предыдущие годы пространство для изменений было гораздо шире, и на разных этапах мы находили разные решения.

В этом (2022) году – не особо. В каком-то смысле нельзя так сильно играться. Есть более серьезные вызовы, чем хорошие настройки», – заявил пилот « » в конце прошлого сезона.

Норрис ответил на вопрос, ждет ли более впечатляющих ощущений от следующих машин:

«Не знаю, разве что будут большие перемены. Не знаю, что изменится. Скорее все ухудшится, ведь чем больше прижимная сила, чем хуже ситуация. Ожидаю, что с доработкой болидов прижимная сила увеличится, и преследовать будет труднее.

Полагаю, так это работает, если только не внедрит новые изменения и запретит новинки, провоцирующие «грязный» воздух».

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