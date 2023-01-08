Стоффель Вандорн: «Многие в «Формуле E» заслуживают шанс в «Ф-1», не только я»

считает, что гонщики « » способны выступать в «Формуле-1».

Вандорн был пилотом « » в «Ф-1» в 2016-2018 годах, а ныне является чемпионом электросерии. Бывший напарник Стоффеля по « » Ник де Врис в 2023 году получил место в « » в «Ф-1».

«Трудно судить [о возвращении в «Ф-1»]. Ты проводишь хороший сезон, и о тебе снова начинают говорить.

У меня был шанс в «Формуле-1». Думаю, не только я, но и многие в «Формуле E» и некоторых других чемпионатах заслуживают свой шанс в «Формуле-1», – заявил бельгиец, получая чемпионский кубок.

Вандорн также напомнил, что для перехода в «Ф-1» должны сложиться многие факторы:

«Не всегда все зависит от нас. Многое зависит от команд, от того, что им нужно. Я могу лишь продолжать показывать хорошие результаты. Это лучший способ».

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