«Альпин» показала фото Гасли в цветах новой команды

Теги Ред Булл Альфа Таури Формула-1 Эстебан Окон Пьер Гасли Альпин Авто

Пьер Гасли примерил форму «Альпин».

Гасли покинул «Альфа Таури» и в 2023 году будет напарником Эстебана Окона. Пьер впервые выступит в «Формуле-1» в команде, не входящей в систему «Ред Булл».

«Ф-1» уже готова к 2023-му: свободные места закончились, новички проехали тесты на новых машинах («Феррари» – лучшая)

Директор «Альпин» Росси: «Хотим, чтобы Гасли был техническим лидером и вел команду на следующий уровень»

Фото: твиттер команды «Альпин»

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