«Альпин» показала фото Гасли в цветах новой команды

примерил форму «Альпин».

Гасли покинул « » и в 2023 году будет напарником . Пьер впервые выступит в «Формуле-1» в команде, не входящей в систему « ».

«Ф-1» уже готова к 2023-му: свободные места закончились, новички проехали тесты на новых машинах («Феррари» – лучшая)

Директор «Альпин» Росси: «Хотим, чтобы Гасли был техническим лидером и вел команду на следующий уровень»

Фото: твиттер команды «Альпин»