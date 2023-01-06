«Альпин» показала фото Гасли в цветах новой команды
Пьер Гасли примерил форму «Альпин».
Гасли покинул «Альфа Таури» и в 2023 году будет напарником Эстебана Окона. Пьер впервые выступит в «Формуле-1» в команде, не входящей в систему «Ред Булл».
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Директор «Альпин» Росси: «Хотим, чтобы Гасли был техническим лидером и вел команду на следующий уровень»
Фото: твиттер команды «Альпин»
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