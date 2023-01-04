Директор «Альпин» Росси: «Хотим, чтобы Гасли был техническим лидером и вел команду на следующий уровень»

Теги Альфа Таури Формула-1 Эстебан Окон Пьер Гасли Альпин Лоран Росси Авто

Лоран Росси объяснил, чего «Альпин» ждет от новичка Пьера Гасли.

Француз, выступавший за «Альфа Таури», стал напарником Эстебана Окона.

«Надеюсь, он привнесет в команду то, в чем мы нуждаемся. Это касается продолжающегося развития машины, ведь в данный момент мы все еще в средней группе – нужно сделать шаг вперед. Для этого необходимы гонщики, которые способны не только быстро пилотировать и зарабатывать очки, но и выводить машину на новый уровень.

Пилот должен давать обратную связь, вести команду в верном направлении, чтобы болид улучшался. Надеемся, Пьер нам это предоставит. Полагаю, во многих смыслах он являлся техническим лидером в «Альфа Таури». Мы хотим, чтобы он продолжал это делать, команда росла, он рос вместе с нами и вел нас на следующий уровень», – заявил исполнительный директор «Альпин».

Директор «Альпин» Росси: «Машина на сезон-2023 выглядит очень быстрой на бумаге»

Эстебан Окон: «Не думаю, что Гасли нужно помочь с адаптацией в «Альпин», он опытный гонщик»

2 комментария

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AVKU
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Это так вежливо сказали, что Гасли взяли помогать Окону с настройками машины?)
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Ольга Морозова
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Технический лидер? Я не согласен (с) 98процентный Окон
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