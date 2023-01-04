Директор «Альпин» Росси: «Хотим, чтобы Гасли был техническим лидером и вел команду на следующий уровень»

Лоран Росси объяснил, чего «Альпин» ждет от новичка .

Француз, выступавший за « », стал напарником .

«Надеюсь, он привнесет в команду то, в чем мы нуждаемся. Это касается продолжающегося развития машины, ведь в данный момент мы все еще в средней группе – нужно сделать шаг вперед. Для этого необходимы гонщики, которые способны не только быстро пилотировать и зарабатывать очки, но и выводить машину на новый уровень.

Пилот должен давать обратную связь, вести команду в верном направлении, чтобы болид улучшался. Надеемся, Пьер нам это предоставит. Полагаю, во многих смыслах он являлся техническим лидером в «Альфа Таури». Мы хотим, чтобы он продолжал это делать, команда росла, он рос вместе с нами и вел нас на следующий уровень», – заявил исполнительный директор «Альпин».

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