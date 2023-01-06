Мика Хаккинен о шансах Риккардо вернуться в «Ф-1»: «Он в очень трудной ситуации. Командам вроде «Макларена» нужен победитель»

Мика Хаккинен оценил вероятность возвращения Даниэля Риккардо в «Формулу-1».

Австралиец покинул «Макларен» и занял должность третьего пилота « ».

«Я ушел из «Формулы-1» в 2001 году. Я являлся двукратным чемпионом мира, у меня была возможность взять год отдыха. К сожалению, он покидает «Формулу-1», когда его выгнали.

Если хочешь вернуться после года отдыха, как доказать, что ты прибавил? Как продемонстрировать, что ты быстр как никогда? Есть молодежь, в «Формулу-1» приходят новички. Можно ли доказать, что ты быстрее?

Я должен извиниться – это звучит очень негативно. Но такова реальность. Он в очень трудной ситуации. Однако, полагаю, в паддоке все его любят. Он очень хороший человек с отличным чувством юмора. Болельщикам он нравится. Но, к сожалению, командам вроде « » нужен победитель», – заявил двукратный чемпион «Ф-1».

Хаккинен отметил, что победы в Гран-при, достигнутые в предыдущие сезоны, вряд ли помогут Риккардо:

«Всегда есть с кем сравнить. И сравнение с Ландо [ ] вышло неудачным. Одна или две десятые [отставания] – с этим можно жить. Если разрыв больше, это плохая новость для развития болида. Нужно дорабатывать машину по-другому, и это не пойдет на пользу команде».

Также Мика объяснил, почему и удалось вернуться после ухода из «Ф-1»:

«Им проще, потому что это было их решение. Они чемпионы мира – очень простой ответ. Звучит ужасно! Есть ощущение, что я говорю очень неприятные вещи. Такова реальность. Этот бизнес не дает пощады».

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