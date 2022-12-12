Даниэль Риккардо: «Планирую путешествие через Америку, чтобы привести мысли в порядок»

Резервный пилот рассказал о планах на 2023 год. Риккардо проведет следующий сезон вне «Ф-1», но рассчитывает вернуться на чемпионат в 2024 году.

«Я просто постараюсь найти баланс между тем, чтобы в определенной степени оставаться вовлеченным в «Формулу-1»,и тем, чтобы дать себе время заняться собой.

На самом деле речь идет даже о таких простых вещах, как больше времени для тренировок, проводить чуть больше времени в спортзале, ну и так далее. Это тот момент, который обычно люди не до конца осознают – я никого не обвиняю, – но у гонщиков настолько плотное и напряженное расписание, что обычно на тренировки может оставаться всего один день в неделю.

Так что я просто хочу выделить чуть больше времени на то, чтобы заняться вещами, которые важны меня, немного сдвинуть приоритеты. А еще я стараюсь спланировать путешествие через всю Америку. Да, это будет больше для веселья, для отдыха, но также я хочу привести мысли в порядок. Мне такие вещи и правда здорово помогают. Просто побыть наедине с собой, на природе.

А также это время поможет мне найти ответы на многие вопросы, прояснить будущее – действительно лишь 2024-й год будет наилучшим моментом для возвращения в «Ф-1». А дальше все уже будет зависеть от команд и их оценки моих возможностей», – рассказал Риккардо.

Болиды «Ф-1» стоят десятки миллионов, рули – экраны-компьютеры, но проблему обзора сзади решают как 50 лет назад. Почему?!