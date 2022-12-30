Макс Ферстаппен: «Нужно ценить таланты в «Формуле-1»

Макс Ферстаппен призвал уважать одаренных пилотов «Формулы-1».

«Все сражаются и гоняются по-разному. Но в этом красота спорта: если бы все пилотировали одинаково, было бы скучно. Да, хороших гонщиков много, но если бы все действовали абсолютно одинаково, смотреть было бы не так интересно.

Поэтому, думаю, нужно ценить невероятное количество талантов, которые есть в мире и, конечно, особенно в «Формуле-1», – сказал пилот «Ред Булл».

Итоги 2022-го в «Ф-1»: обгон, трансфер, Гран-при и персона года, главные разочарования, события и скандал