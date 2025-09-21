Джеймс Воулз о подиуме Сайнса: «Карлосу нужен был такой результат»
В «Уильямсе» оценили выступление Сайнса в Баку.
Руководитель «Уильямса» Джеймс Воулз прокомментировал 3-е место Карлоса Сайнса на Гран-при Азербайджана.
«Он наращивал темп круг за кругом. Мы знали, что «Мерседес» быстр, но Карлос хорошо справился – за весь уик-энд он не сделал ни одного неверного шага.
Я разговаривал с ним в четверг. Мы вместе обедали и сошлись на том, что сейчас наступил момент для перезагрузки, мы движемся вперед. Ему нужен был такой результат. Вы увидите, какой позитивный импульс это придаст ему», – сказал Воулз.
Гран-при Азербайджана-2025. Ферстаппен выиграл гонку, Расселл – 2-й, Сайнс – 3-й, Норрис – 7-й, Пиастри сошел
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости