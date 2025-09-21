Джеймс Воулз о подиуме Сайнса: «Карлосу нужен был такой результат»

В «Уильямсе» оценили выступление Сайнса в Баку.

Руководитель «Уильямса » Джеймс Воулз прокомментировал 3-е место Карлоса Сайнса на Гран-при Азербайджана.

«Он наращивал темп круг за кругом. Мы знали, что «Мерседес» быстр, но Карлос хорошо справился – за весь уик-энд он не сделал ни одного неверного шага.

Я разговаривал с ним в четверг. Мы вместе обедали и сошлись на том, что сейчас наступил момент для перезагрузки, мы движемся вперед. Ему нужен был такой результат. Вы увидите, какой позитивный импульс это придаст ему», – сказал Воулз.

