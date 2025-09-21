Гельмут Марко о шансах Ферстаппена на титул: «Надежда возродилась, хотя не думаю, что это реально»

Марко оценил шансы Ферстаппена на титул.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко поделился мнением о том, как результат Гран-при Азербайджана повлияет на шансы Макса Ферстаппена все-таки вмешаться в борьбу за победу в чемпионате.

После очередной победы Ферстаппена – с учетом схода Пиастри и лишь 7-го места Норриса , отставание Макса от лидера общего зачета сократилось до 69 очков.

«Могу сказать, что надежда [побороться за титул] возродилась, хотя случилось это довольно поздно – не думаю, что это реально.

С другой стороны, мы и сами не ожидали, что после этапа на «Сильверстоуне» «Ред Булл » начнет выступать настолько сильно», – рассказал Марко.

