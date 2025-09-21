Гельмут Марко о шансах Ферстаппена на титул: «Надежда возродилась, хотя не думаю, что это реально»
Марко оценил шансы Ферстаппена на титул.
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко поделился мнением о том, как результат Гран-при Азербайджана повлияет на шансы Макса Ферстаппена все-таки вмешаться в борьбу за победу в чемпионате.
После очередной победы Ферстаппена – с учетом схода Пиастри и лишь 7-го места Норриса, отставание Макса от лидера общего зачета сократилось до 69 очков.
«Могу сказать, что надежда [побороться за титул] возродилась, хотя случилось это довольно поздно – не думаю, что это реально.
С другой стороны, мы и сами не ожидали, что после этапа на «Сильверстоуне» «Ред Булл» начнет выступать настолько сильно», – рассказал Марко.
Что случилось в «Ф-1» в Баку: абсолютный крах «Макларена», «Уильямс» удержал подиум!
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport-magazin
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости