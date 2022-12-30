Гюнтер Штайнер о Drive to Survive и своей известности: «Хаасу» это сильно помогает, спонсоры интересуются»

рассказал, как относится к роли звезды сериала Drive to Survive.

Руководитель « » стал одним из самых запоминающихся персонажей творения Netflix благодаря харизме, чувству юмора и постоянному использованию нецензурных слов.

«Я сделал свою работу, людям это понравилось. «Либерти Медиа» и Netflix выжали из этого все, и внезапно тебя начинают узнавать люди! Я не планировал это заранее: нужно быть таким или сяким. Это просто произошло, и порой [известность] – в том числе и бремя. Все за тобой наблюдают, многие тебя знают», – заявил Штайнер.

Менеджер сообщил о влиянии сериала на чемпионат и собственной популярности на финансирование «Хааса»:

«В целом это хорошо для «Формулы-1». Если «Формулой-1» интересуется молодежь, наше будущее в безопасности. И дело не только во мне, а во многих других людях. В наше время людям такое нужно.

Я устаю чуть больше, чем три или четыре года назад, но надо просто планировать. Приходится давать больше интервью. Но если спросить любого другого человека в команде, ничего не поменялось.

Команде это сильно помогает. Спонсоры интересуются, потому что нас хорошо освещают – значит, будут освещать и их. Минусов нет, разве что чуть большее количество работы. Но в противном случае жизнь стала бы скучной».

Гюнтер поделился мнением о причинах своей известности:

«Может, я хорошо выгляжу? Думаю, дело в том, что я не меняюсь и не играю. Вот почему я не смотрю [сериал]. Я не хочу меняться.

Не думаю, что я понравился бы себе, поэтому лучше не смотреть. Так ты остаешься собой. Если людям нравится – хорошо, если нет – тоже, я не расстраиваюсь».

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