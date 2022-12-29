Директор «Альпин» Росси: «Машина на сезон-2023 выглядит очень быстрой на бумаге»

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Лоран Росси ждет многого от болида «Альпин» на сезон-2023.

«Машина на сезон-2023 выглядит очень быстрой на бумаге», – заявил исполнительный директор команды.

Как сообщил Росси, в 2022 году отставание от лидеров составляло около секунды. Меньшая часть дефицита относится к силовой установке – «Феррари» и «Ред Булл» мощнее на 15 л.с.

«Из-за двигателя мы теряли одну, максимум две десятые. Остальное связано с аэродинамикой», – сообщил менеджер.

Издание Auto Motor und Sport рассказало, что новая машина будет визуально отличаться от предыдущей. Команда сосредоточена на изменении задней части: «Альпин» стремится к повышению прижимной силы и максимальной скорости по примеру «Ред Булл».

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Команды «Ф-1» выложат $21,6 млн за допуск к новому сезону, гонщики – €5 млн. У Ферстаппена – новый рекорд, но за него платит «Ред Булл»

2 комментария

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Incendier Deafening
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Ну так Аоонсо ушел, можно и не ведро собрать.
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MrManchester
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Срочно заменить весь асфальт на бумагу!
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