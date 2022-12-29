Директор «Альпин» Росси: «Машина на сезон-2023 выглядит очень быстрой на бумаге»
Лоран Росси ждет многого от болида «Альпин» на сезон-2023.
«Машина на сезон-2023 выглядит очень быстрой на бумаге», – заявил исполнительный директор команды.
Как сообщил Росси, в 2022 году отставание от лидеров составляло около секунды. Меньшая часть дефицита относится к силовой установке – «Феррари» и «Ред Булл» мощнее на 15 л.с.
«Из-за двигателя мы теряли одну, максимум две десятые. Остальное связано с аэродинамикой», – сообщил менеджер.
Издание Auto Motor und Sport рассказало, что новая машина будет визуально отличаться от предыдущей. Команда сосредоточена на изменении задней части: «Альпин» стремится к повышению прижимной силы и максимальной скорости по примеру «Ред Булл».
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