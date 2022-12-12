Пьер Гасли: «Альпин» смогла победить «Макларен» в Кубке конструкторов. Следующая цель – борьба с «большой тройкой»

Пилот «Альпин» поделился мнением о перспективах своей бывшей и нынешней команды в предстоящем сезоне.

Гасли, покинувший , в заменит Фернандо Алонсо.

«Может быть, в следующем году «Альфа Таури» и правда будет бороться за высокие места. А может и нет. Но я знаю, что они полностью изменят концепцию болида в 2023 году – так что мне сложно сказать, что они будут делать.

При этом я общался с ребятами из «Альфа Таури» и перспективах команды. Они сказали мне, что машина следующего года будет лучшей из всех, что они когда-либо построили, и что бороться она будет за высокие места. При этом, если послушать то, что говорят в паддоке – то получится, что все команды претендуют на то, чтобы сделать большой шаг вперед.

Для «Альпин» важно как можно лучше подготовиться к следующему сезону. Надеюсь, что болид «Альпин» станет еще лучше, чем в этом году. Может мы будем бороться за самые высокие места, может будем попадать на подиум, а может нам придется даже труднее, чем в этом году. Но сейчас болид «Альпин» оказался достаточно хорош, чтобы победить в Кубке конструкторов. И следующая цель – это борьба с «большой тройкой», – рассказал Гасли.

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