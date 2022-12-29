Эстебан Окон: «Не думаю, что Гасли нужно помочь с адаптацией в «Альпин», он опытный гонщик»

не волнуется по поводу адаптации в «Альпин».

Гасли переходит во французскую команду из « ». Для Окона сезон-2023 станет уже третьим в составе « ».

«Не думаю, что ему нужна серьезная помощь. Пьер – очень опытный пилот. Он выступал за разные команды, а также провел много тестов. Ты всегда постепенно знакомишься с машиной и понимаешь, как действовать.

Команда и я контролируем ситуацию. Опять же, важны обсуждения, как это было с Фернандо [ ]. Нам сразу же нужно показать скорость, предоставлять команде хорошую обратную связь, улучшать болид.

Я уже опробовал кое-какие детали для машины 2023 года, и это очень вдохновляет. Я бы сказал, они очень быстрые. Пока это симуляции, но все выглядит хорошо. Надо продолжать в том же духе, и Пьер в этом смысле станет ценным активом», – заявил Окон.

Эстебан ответил на вопрос, раздражают ли его разговоры о трениях между ним и новым напарником:

«Да, потому что никакой драмы нет. Я понимаю, что вам (журналистам) нравится драма, ведь надо писать статьи! Но нет, ничего такого.

Когда мы встретились с боссами, то поговорили где-то в течение 10-15 минут, вспомнили старые времена. Я постил в инстаграме, как мой отец устанавливал нам обоим шины, когда нам было шесть или семь лет.

Это потрясающая история. Мы фактически из одного региона, тренировались на одной трассе. Первой машиной, за руль которой сел Пьер, был мой карт. Просто потрясающе, безумие какое-то. Думаю, мы вместе напишем отличную историю в этой команде».

Пьер Гасли о трениях с Оконом: «Смешно, что пресса продвигает эту историю»

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