Пьер Гасли о трениях с Оконом: «Смешно, что пресса продвигает эту историю»

считает, что его противостояние с раздуто.

Между французами были непростые отношения, однако оба утверждают, что разногласия остались в прошлом. В следующем сезоне пилоты будут выступать за « ».

«[Журналистам] нравится продавать эту историю. Не секрет, что в наших отношениях случались взлеты и падения. Но он тот человек, которого я знаю дольше всего – уже 20 лет. Мы выросли вместе, и с момента прихода в «Ф-1» во многом разобрались. Сейчас все хорошо, и я не вижу причин, почему в дальнейшем должно быть иначе.

Даже смешно, что пресса так сосредоточена на этой истории и пытается ее продвигать. Просто посмотрите на пит-лейн: соперничество есть в любой команде. Главное, чтобы оно оставалось здоровым, а не токсичным. Тут нет ничего нового. Просто надо быть достаточно взрослыми и умными, чтобы команда двигалась вперед.

На трассе каждый пилот пытается проявить себя, но при этом действует с уважением к соперникам. Я вижу, как распространяют эту историю, но она не особо меня беспокоит», – заявил Гасли в интервью Channel 4.

«Ф-1» уже готова к 2023-му: свободные места закончились, новички проехали тесты на новых машинах («Феррари» – лучшая)