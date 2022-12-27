Пьер Гасли о трениях с Оконом: «Смешно, что пресса продвигает эту историю»

Теги Формула-1 Эстебан Окон Пьер Гасли Альпин Авто

Пьер Гасли считает, что его противостояние с Эстебаном Оконом раздуто.

Между французами были непростые отношения, однако оба утверждают, что разногласия остались в прошлом. В следующем сезоне пилоты будут выступать за «Альпин».

«[Журналистам] нравится продавать эту историю. Не секрет, что в наших отношениях случались взлеты и падения. Но он тот человек, которого я знаю дольше всего – уже 20 лет. Мы выросли вместе, и с момента прихода в «Ф-1» во многом разобрались. Сейчас все хорошо, и я не вижу причин, почему в дальнейшем должно быть иначе.

Даже смешно, что пресса так сосредоточена на этой истории и пытается ее продвигать. Просто посмотрите на пит-лейн: соперничество есть в любой команде. Главное, чтобы оно оставалось здоровым, а не токсичным. Тут нет ничего нового. Просто надо быть достаточно взрослыми и умными, чтобы команда двигалась вперед.

На трассе каждый пилот пытается проявить себя, но при этом действует с уважением к соперникам. Я вижу, как распространяют эту историю, но она не особо меня беспокоит», – заявил Гасли в интервью Channel 4.

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3 комментария

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Великий Алонсо
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Ответ Alex Legend
Круговым обычно синие флаги показывают, они не могут обгонять.
Может и на круг даже Алонсо будет их обгонять, это будет ещё смешнее
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Alex Legend
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Ответ Великий Алонсо
Смешно будет, когда эти двое будут выдавливать друг друга с трассы, а Алонсо будет проезжать мимо них и угарать
Круговым обычно синие флаги показывают, они не могут обгонять.
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Великий Алонсо
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Смешно будет, когда эти двое будут выдавливать друг друга с трассы, а Алонсо будет проезжать мимо них и угарать
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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