Зак Браун: «У Палоу и О’Уорда есть потенциал для выступлений в «Ф-1»

рассказал о шансах тест-пилотов «Макларена» выступить в «Формуле-1».

Гонщики « » Алекс Палоу и Пато О’Уорд провели за «Макларен» практики в 2022 году. Кроме этого, Палоу стал резервным пилотом британской команды на сезон-2023. Браун не исключил, что в форс-мажорных обстоятельствах представители американской серии могут принять участие в Гран-при.

«Тестовая программа очень важна. Пато, наша сенсация в «Индикаре», выиграл за нас (« » – Sports.ru) несколько гонок.

Мы обязаны провести два свободные практики [с новичками] и хотим посадить в кокпит гонщиков, у которых, на наш взгляд, есть потенциал для выступлений в «Ф-1». Кто знает, что будет дальше.

Мы посадили в машину Пато, а затем Алекса Палоу, чемпиона «Индикара» [2021 года]. Он фантастически себя проявил, а также провел тесты. Гонщик может заразиться ковидом – нужны резервисты. Мы считаем, что у этих двух пилотов семьи «Макларена» огромный потенциал», – сообщил исполнительный директор команды.

Команды «Ф-1» выложат $21,6 млн за допуск к новому сезону, гонщики – €5 млн. У Ферстаппена – новый рекорд, но за него платит «Ред Булл»