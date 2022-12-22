Валентино Росси стал заводским пилотом «БМВ» в гонках на выносливость

Легенда MotoGP Валентино Росси будет заводским пилотом « » в гонках на выносливость.

После ухода из мотогонок Росси участвовал в серии GT World Challenge Europe за команду WRT на «Ауди». Со следующего сезона WRT будет использовать автомобили «БМВ», а Валентино станет заводским пилотом немецкой марки.

Начиная с сезона-2023, Росси официально войдет в число заводских пилотов «БМВ». Росси уже готовится к участию в гонках «24 часа Дубая» и «12 часов Батерста», которые откроют межконтинентальный сезон GT Challenge.

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