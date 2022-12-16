Фернандо Алонсо о новом регламенте: «Все остались немного разочарованы, когда осознали, что кардинальных изменений не произошло»

Пилот « » поделился мнением о том, как на ситуацию в «Формуле-1» повлияли изменения правил – новый технический регламент и появление потолка бюджетов команд.

Прошлый сезон Алонсо провел в « », отметив, что главным разочарованием стали многочисленные проблемы с надежностью болида.

- Стало ли удивлением то, что несмотря на новый технический регламент и появление ограничения бюджетов баланс сил в пелотоне в целом сохранился и середняки опять оказались в секунде позади лидеров?

– Новые правила были одной из причин, по которым я вообще вернулся в «Формулу-1». Изначально они должны были начать действовать в 2021 году, так что я вернулся даже на год раньше. И да, все остались немного разочарованы, когда осознали, что кардинальных изменений не произошло. Стабильно выигрывать гонки по-прежнему способны только две команды, как и было в последние годы. И разрыв между двумя-тремя топ-командами и середняками по-прежнему слишком велик. В половине гонок на финише мы оказывались в круге позади лидера. Так что нет, пока мы не достигли тех целей, которые « » ставила, меняя регламент.

- Когда, как вам кажется, новые правила все-таки повлияют на ситуацию?

– Не думаю, что ограничение бюджетов команд сильно повлияет на общую расстановку сил. Скорее сработает технический регламент. Поскольку правила очень строгие, с большим количеством ограничений. У команд мало возможностей изобрести что-то особенное. Ведущие команды уже близко подобрались к предельным возможностям, развивая свои машины, так что другие скоро их догонят.

- Что можно было назвать для вас персональной победой в прошедшем сезоне?

– Я мало что запомнил о конкретных гонках. В целом же все было неплохо. Мы были конкурентоспособны почти на всех трассах. Слабым местом стала надежность болида. Она стоила мне потери большого количества очков. Если ты не можешь бороться за победы и титул, то не важно, каким ты финишируешь – 2-м, 5-м или 11-м. Главной мотивацией была борьба команды за четвертое место в Кубке конструкторов. Но это тоже не слишком увлекательно.

- Но какие-то гонки все-таки выделялись?

– Да, конечно, несколько. Вероятно, несмотря на сход, моей лучшей гонкой в году была Мексика. Потому что мы все исполнили превосходно, от «а» до «я». Или второе место (в квалификации) под дождем в Канаде. Гонка же вновь обернулась скорее разочарованием, поскольку у нас снова возникли технические проблемы. Поэтому я снова забыл этот этап.

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