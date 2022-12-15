ФИА опубликовала время старта Гран-при в 2023 году

Стало известно, в какое время начнутся гонки «Формулы-1» сезона-2023.

Соответствующую информацию опубликовала .

Время старта гонок «Ф-1» в 2023 году

1. Гран-при Бахрейна – 18:00 по московскому времени (5 марта)

2. Гран-при Саудовской Аравии – 20:00 (19 марта)

3. Гран-при Австралии – 8:00 (2 апреля)

4. Гран-при Азербайджана – 14:00 (30 апреля)

5. Гран-при Майами – 22:30 (7 мая)

6. Гран-при Эмилии-Романьи – 16:00 (21 мая)

7. Гран-при Монако – 16:00 (28 мая)

8. Гран-при Испании – 16:00 (4 июня)

9. Гран-при Канады – 21:00 (18 июня)

10. Гран-при Австрии – 16:00 (2 июля)

11. Гран-при Великобритании – 17:00 (9 июля)

12. Гран-при Венгрии – 16:00 (23 июля)

13. Гран-при Бельгии – 16:00 (30 июля)

14. Гран-при Нидерландов – 16:00 (27 августа)

15. Гран-при Италии – 16:00 (3 сентября)

16. Гран-при Сингапура – 15:00 (17 сентября)

17. Гран-при Японии – 8:00 (24 сентября)

18. Гран-при Катара – 17:00 (8 октября)

19. Гран-при США – 22:00 (22 октября)

20. Гран-при Мехико – 23:00 (29 октября)

21. Гран-при Сан-Паулу – 20:00 (5 ноября)

22. Гран-при Лас-Вегаса – 9:00 (19 ноября)*

23. Гран-при Абу-Даби – 16:00 (26 ноября)

* – гонка в Лас-Вегасе состоится в субботу 18 ноября по местному времени и воскресным утром по московскому

«Ф-1» проанализировала старты всех гонщиков за год: лучшая реакция и разгон до 100 км/ч – у Феттеля! А король прорывов – его напарник

В «Ф-1» за год разбили машин на $34 млн! Самая «дорогая» гонка обошлась в $4,5 млн, Шумахер – чемпион по ущербу за два сезона