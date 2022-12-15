Мартин Брандл: «Феррари» стоило дать Бинотто больше времени. Стабильность важнее всего»

проанализировал смену руководства в «Феррари».

Место Маттиа Бинотто займет экс-глава команды Фредерик Вассер. По мнению Брандла, Скудерии предстоит непростое время перемен, что сыграет на руку главным соперникам.

«Не знаю, почему «Феррари» решила провести месяц без босса.

Я считаю, нужно было дать Бинотто больше времени. На месте «Мерседеса» или я бы сейчас улыбался, ведь стабильность важнее всего. Сезоны «Формулы-1» становятся все более насыщенными, и к масштабным перестановкам надо подходить осторожно.

«Мерседес» по-настоящему стабилен, если говорить в ключевых сотрудниках, «Ред Булл» – тоже. предстоит найти свой путь, утвердиться, разобраться – это серьезный вызов. Любому человеку требуется время, если только ты не вышел из той же среды, как было с Доменикали и Бинотто.

В краткосрочной перспективе такая фундаментальная перестановка дестабилизирует команду, которая окажется в подвешенном состоянии», – считает эксперт Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1».

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