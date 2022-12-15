Контракт на проведение Гран-при Австралии продлен до 2037 года
Гран-при Австралии «Формулы-1» будет проводиться в Мельбурне как минимум до 2037 года.
Летом было заключено соглашение до 2035 года, теперь его продлили еще на два сезона.
В 2024-м Гран-при Австралии должен был открывать сезон. В рамках договоренности Мельбурн отказался от права проведения первой гонки. Это связано с запросом со стороны Саудовской Аравии организовать свой этап до 10 марта – начала священного для мусульман месяца Рамадан.
Со следующего сезона на «Альберт-парке» будут проходить заезды «Формулы-2» и «Формулы-3».
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