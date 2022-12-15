Контракт на проведение Гран-при Австралии продлен до 2037 года

«Формулы-1» будет проводиться в Мельбурне как минимум до 2037 года.

Летом было заключено соглашение до 2035 года, теперь его продлили еще на два сезона.

В 2024-м Гран-при Австралии должен был открывать сезон. В рамках договоренности Мельбурн отказался от права проведения первой гонки. Это связано с запросом со стороны Саудовской Аравии организовать свой этап до 10 марта – начала священного для мусульман месяца Рамадан.

Со следующего сезона на будут проходить заезды и .

Всемирный совет ФИА утвердил календарь «Ф-1» на сезон-2023 с 23 Гран-при