На трассе Гран-при Испании хотят убрать последнюю шикану

Организаторы Гран-при Испании хотят предложить «Формуле-1» отказаться от последней медленной шиканы на трассе .

Шикана была добавлена в конфигурацию трека в 2007 году из соображений безопасности – ранее круг заканчивался двумя подряд правыми скоростными поворотами. С появлением шиканы в конфигурацию добавились два медленных поворота (14-й и 15-й), а скорость прохождения 13-го поворота заметно снизилась.

По мнению некоторых гонщиков, подобное изменение конфигурации также может заметно улучшить ситуацию с обгонами на трассе. При этом лицензия ФИА высшей категории, позволяющей проводить гонки «Формулы-1», у трассы «Барселона-Каталония» в данный момент распространяется только на конфигурацию с шиканой.

Руководство трека уже подтвердило намерение обратиться в за омологацией второй конфигурации. Также на трассе уже начались работы, необходимые для соблюдения мер безопасности при изменении конфигурации – в частности будет увеличена зона вылета в первом повороте.

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