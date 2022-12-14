Тото Вольфф: «Машина этого года займет особое место в коллекции «Мерседеса» – поставим ее где-нибудь сзади»

Исполнительный директор признал, что болид W13 вряд ли займет место в число лучших в коллекции немецкой команды.

В сезоне-2022 «Мерседесу» удалось выиграть всего одну гонку, а в общем зачете команда финишировала на третьем месте.

«Думаю, машина этого года всегда будет занимать особое место в нашей коллекции – поставим ее где-нибудь сзади. Хотя я надеюсь, что за ближайшие годы мы сможем восстановить справедливость в ее отношении, поскольку объем знаний, полученный в работе с этим болидом, получился колоссальным.

Фундаментальное понимание работы аэродинамики, динамическая корреляция данных работы болида – мы сделали шаг вперед в этих областях, добились заметного прогресса. А также мы не забудем, как эта машина доминировала на Гран-при Бразилии!» – рассказал Вольфф.

Четыре команды «Ф-1» сменили шефов за месяц. Остальные постят в соцсети: «а вот наш босс!», «узнал, что в топе долгожителей»