Фернандо Алонсо: «В прошлом году выступал не на максимуме своих возможностей, в этом же чувствовал себя на все сто процентов»

Пилот поделился мнением о том, как для него сложились два сезона после возвращения в «Формулу-1».

«Я помнил возвращение . Когда он вернулся, то был, возможно, уже не на сто процентов прежним. По крайней мере, такое создавать ощущение.

Так что я конечно был в себе уверен. Но не настолько, чтобы на все сто процентов был уверенным в том, что буду достаточно быстр для выступлений на самом высоком уровне. И в прошлом году я выступал не на максимуме своих возможностей, порой чувствовал себя не очень комфортно, мне пришлось преодолеть пару трудностей. В этом же году я чувствовал себя почти на сто процентов.

Я доволен тем, как прошли два года в «Альпин». Я получил положительный импульс, который должен помочь в будущем. И я благодарен за то, что команда дала мне этот шанс», – рассказал Алонсо.

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