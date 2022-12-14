Макс Ферстаппен о Сэрджанте: «Нужно просто накапливать опыт, в первый год никто не будет обращать внимания на ошибки»
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен дал совет новичку «Уильямса» Логану Сэрджанту.
По словам Ферстаппена, начало карьеры за «Уильямс» должно сыграть на руку американцу, поскольку никто не будет требовать от него побед в гонках.
«Нужно наслаждаться этим, получать удовольствие. Он совсем скоро присоединится к команде, в которой не сможет сразу же начать бороться за победы. Но так даже лучше. В первый год тебе это не нужно, у тебя даже может не быть такого желания. Нет, конечно, выигрывать хотят все и всегда, но когда у тебя так мало опыта, от тебя никто не будет требовать побед.
Лично я рад тому, что начал свою карьеру в «Торо Россо» (ныне «Альфа Таури»). Что просто получить опыт, накопить его. Ты можешь позволять себе допускать ошибки и никто не будет обращать на это внимание. В первый год нужно просто учиться, стараться впитать как можно больше знаний.
И не нужно требовать от себя слишком многого, усиливая давление, ведь выступления в «Ф-1» – это отличная возможность. Однако в конечном счете хороших гонщиков очень много и оценивать их нужно по их выступлениям», – рассказал Ферстаппен.
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