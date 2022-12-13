Марк Хьюз: «Боюсь, Вассер столкнется в «Феррари» с теми же проблемами, что и Бинотто»

Марк Хьюз переживает за будущее Фредерика Вассера в «Феррари».

Вассер покинул «Заубер» ( ) и станет руководителем Скудерии. Ранее должность занимал Маттиа Бинотто. Трансфер Фредерика спровоцировал досрочный уход Андреаса Зайдля из в «Заубер», а место руководителя команды из Уокинга досталось Андреа Стелле.

Обозреватель и технический эксперт The Race разобрал переходы.

«Отличный выбор , который стащил Зайдля из «Макларена». Это спокойный и целеустремленный специалист, который хорошо ладит с людьми. Учитывая опыт работы с «Порше» и , Зайдль здорово подойдет «Ауди», когда та выкупит команду.

«Макларен», в свою очередь, поступил абсолютно логично и повысил Стеллу – не витающего в облаках и очень умного инженера, которому предоставился шанс блеснуть на более высокой должности.

Боюсь, Вассер столкнется с ровно теми же проблемами, что и его предшественник . Может, даже в большей степени, поскольку его должность руководителя и генерального менеджера предполагает меньшую автономию в сравнении с Бинотто, который был руководителем и управляющим директором.

Надеюсь, я ошибаюсь, ведь Фредди – хороший парень, а для «Ф-1» важно, чтобы «Феррари» была в борьбе. Трудности не обязательно проявятся в краткосрочной перспективе, так как техническая программа должна остаться нетронутой, а она, по всей видимости, получится очень плодотворной. Меня беспокоит, справится ли он с глубинными проблемами, которые касаются культуры команды – а ее определяют сверху», – написал Хьюз.

Все перестановки в командах «Ф-1»: 4 коллектива сменили руководство

Новая смена шефа в «Феррари» – ошибка? Техэксперты и пилоты «Ф-1» уверяют: команду перестраивали правильно