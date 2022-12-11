Карлос Сайнс: «Я многое изменил в своем пилотаже в прошедшем сезоне, это сделало меня более совершенным гонщиком»

Пилот поделился мнением о том, как для него сложился сезон-2022.

По словам Сайнса, он остался доволен прогрессом и объемом проделанной работы и в следующем году будет заметно лучше готов к борьбе в чемпионате.

«Честно говоря, сейчас я настроен намного оптимистичнее и больше уверен в наших перспективах, чем полсезона назад. Скорость, работа с шинами, гоночный темп, квалификационный – в последних гонках сезона во всех этих аспектах я смог прибавить. Во всем этом я вернулся на тот уровень, который на самом деле способен демонстрировать.

Я сумел вернуться на тот уровень, на котором на самом деле должен был находиться с начала сезона, и это дает мне повод для оптимизма.

А также у меня есть ощущение того, что я наконец-то сумел в полной мере приспособиться к новому техническому регламенту, и какой бы ни получилась машина следующего года, я буду готов ей управлять на пределе возможностей.

Я многое изменил в своем пилотаже. Сбросил многие настройки. Конечно, хотелось бы, чтобы мне не приходилось этого делать, но с другой стороны это сделало меня более совершенным гонщиком», – рассказал Сайнс.

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