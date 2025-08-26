Серхио Перес о Лоусоне и Цуноде: «Посмотрите, сколько очков они набрали. Доказывать мне нечего»
Экс-пилот «Ред Булл» Серхио Перес поделился мыслями о коллегах, которые выступали в паре с Максом Ферстаппеном.
В нынешнем сезоне за «Ред Булл» гонялись Лиам Лоусон и Юки Цунода. Перес в 2026 году начнет выступать за «Кадиллак».
«Мне кажется, доказывать мне нечего. Не только из-за нынешних пилотов [«Ред Булл»] или тех, кто были после меня, но и до этого. Все забывают, что это очень трудное место, надо постоянно адаптироваться, работать над психологической устойчивостью. Это уникальный вызов.
Не считаю, что мне нужно что-либо доказывать – посмотрите, сколько очков они набрали [в 2025 году]. Где-то пять за весь сезон (семь – Спортс’’).
Для меня это скорее возможность вернуться в «Ф-1» и получить от этого удовольствие. Я хочу наслаждаться спортом, который люблю, спортом, который так много мне дал. Я не мог позволить себе уйти так, как я ушел – вот почему я возвращаюсь с новым проектом. Надеюсь, очень успешным. Но в первую очередь я хочу получить удовольствие от возвращения», – подчеркнул мексиканец.
