Серхио Перес о «Кадиллаке»: «Для меня важно не то, как мы стартуем, а насколько быстро мы будем прогрессировать»

Перес оценил перспективы «Кадиллака».

Пилот «Кадиллака» Серхио Перес прокомментировал свой переход в американскую команду, отметив, что прекрасно понимает ближайшие перспективы и готов к отставанию от конкурентов на старте проекта.

«Уверен, что на старте проекта мы окажемся в трудной ситуации. Но для меня важно не то, как мы стартуем, а насколько быстро мы будем прогрессировать. Это главное.

Я знаю, что гонщики могут быть нетерпеливы и склонны к отчаянию. Придя в «Ф-1», в чемпионат с 24 Гран-при в сезоне, и оказавшись аутсайдером можно быстро впасть в отчаяние. Но для меня главное – прогрессировать вместе с командой и наслаждаться процессом.

Просто потому, что на текущем этапе карьеры для меня это не так важно – одним трофеем больше, одним меньше. Я хочу получать удовольствие от работы и выкладываться на максимум в каждый уик-энд. Если я смогу делать это во всех 24 уик-эндах – я буду счастлив», – рассказал Перес.

«Кадиллак» объявил о контрактах с Пересом и Боттасом

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
