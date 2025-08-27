«Кадиллак» возьмет у одной из команд «Ф-1» болид в аренду для проведения тестов

«Кадиллак» будет проводить тесты с болидом «Ф-1» в этом году.

Руководитель «Кадиллака » Грэм Лоудон рассказал о том, что команда планирует провести несколько тестовых сессий, работая с болидом двухлетней давности.

При этом с учетом того, что у «Кадиллака» нет собственного болида, подходящего под критерии, американская команда собирается взять его в аренду у одного из коллективов «Ф-1».

Скорее всего, болид «Кадиллаку» предоставит «Феррари », которая является техническим партнером американской команды и будет поставлять ей двигатели до 2029 года.

«Мы будем проводить тесты за рулем болида «Формулы-1» уже в этом году. Хотя понято, что осуществить это мы сможем только работая с другими командами. Но это вполне допускается правилами. У нас есть план постепенного развития, и по приезду в Мельбурн [на первый Гран-при сезона-2026] мы будем готовы.

У нас нет машины [двухлетней давности], как нет и текущей машины, с которой мы бы уже могли работать на трассе, но мы уже проводим симуляции гоночных уик-эндов.

Следующий уик-энд, симуляцию которого мы проведем – этап в Монце. И это будет симуляция всех сессий по ходу уик-энда, от начала до конца, с полной интеграцией всех сотрудников – с четверга по воскресенье», – рассказал Лоудон.

