Питер Уиндзор о переходе Переса и Боттаса в «Кадиллак»: «Очень скучный выбор»

Уиндзор раскритиковал выбор состава пилотов «Кадиллака».

Журналист и бывший менеджер команд «Формулы-1» Питер Уиндзор рассказал о том, что ему не понравилось решение руководства «Кадиллака» подписать Серхио Переса и Валттери Боттаса .

Уиндзор назвал выбор «Кадиллака » скучным и странным, и что он бы сделал ставку на более молодого пилота.

«Очень скучный выбор. Просто невероятно скучный, и это немного разочаровывает. О чем они думали? О том, что заполучили двух гонщиков, выигрывавших Гран-при, чтобы повысить свою репутацию?

Они подумали либо так, либо что таким образом повысят свои шансы стать конкурентоспособными, потому что у этих гонщиков большой опыт работы с технологиями «Формулы-1». Но, как мы все знаем, это полная чушь.

Сколько раз мы видели, как чемпионы мира уходили в другие команды, потому что у них есть этот опыт. Вспомнить хотя бы Алена Проста, когда он решил создать собственную команду.

Более свежие примеры – Фелипе Масса и Рубенс Баррикелло, которые переходили из «Феррари» в «Уильямс», но в итоге, со всем своим опытом, не могли ничего изменить. Просто потому, что они гонщики.

Гонщики не являются инженерами, они хороши только в умении управлять болидом. И в итоге в «Кадиллак» пригласили гонщиков, у которых на закате их карьер были трудности – что в «Мерседесе», что в «Ред Булл».

Я бы [на месте боссов «Кадиллака»], вероятно, дал шанс тому же Фредрику Вести. Если уж вам нужен гонщик с опытом работы с современными болидами «Формулы-1», на уровне симулятора, и знакомого с технологиями «Мерседеса» – а именно этим Вести и занимается весь последний год.

У Вести есть все необходимое, и он сможет дольше выступать в «Ф-1». И он действительно быстрый гонщик. Да, у него нет опыта участия в гонках «Ф-1», но это обычная история», – рассказал Уиндзор.

«Кадиллак» объявил о контрактах с Пересом и Боттасом