Питер Уиндзор о переходе Переса и Боттаса в «Кадиллак»: «Очень скучный выбор»
Журналист и бывший менеджер команд «Формулы-1» Питер Уиндзор рассказал о том, что ему не понравилось решение руководства «Кадиллака» подписать Серхио Переса и Валттери Боттаса.
Уиндзор назвал выбор «Кадиллака» скучным и странным, и что он бы сделал ставку на более молодого пилота.
«Очень скучный выбор. Просто невероятно скучный, и это немного разочаровывает. О чем они думали? О том, что заполучили двух гонщиков, выигрывавших Гран-при, чтобы повысить свою репутацию?
Они подумали либо так, либо что таким образом повысят свои шансы стать конкурентоспособными, потому что у этих гонщиков большой опыт работы с технологиями «Формулы-1». Но, как мы все знаем, это полная чушь.
Сколько раз мы видели, как чемпионы мира уходили в другие команды, потому что у них есть этот опыт. Вспомнить хотя бы Алена Проста, когда он решил создать собственную команду.
Более свежие примеры – Фелипе Масса и Рубенс Баррикелло, которые переходили из «Феррари» в «Уильямс», но в итоге, со всем своим опытом, не могли ничего изменить. Просто потому, что они гонщики.
Гонщики не являются инженерами, они хороши только в умении управлять болидом. И в итоге в «Кадиллак» пригласили гонщиков, у которых на закате их карьер были трудности – что в «Мерседесе», что в «Ред Булл».
Я бы [на месте боссов «Кадиллака»], вероятно, дал шанс тому же Фредрику Вести. Если уж вам нужен гонщик с опытом работы с современными болидами «Формулы-1», на уровне симулятора, и знакомого с технологиями «Мерседеса» – а именно этим Вести и занимается весь последний год.
У Вести есть все необходимое, и он сможет дольше выступать в «Ф-1». И он действительно быстрый гонщик. Да, у него нет опыта участия в гонках «Ф-1», но это обычная история», – рассказал Уиндзор.