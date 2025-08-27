  • Спортс
Валттери Боттас: «В «Кадиллаке» ясно дали понять, что просто не будет. Но я на это подписался и знаю, чего ждать»

Боттас готов к трудностям в «Кадиллаке».

Резервный пилот «Мерседеса» Валттери Боттас рассказал о том, что хорошо понимает положение своей новой команды.

Боттас покинет «Мерседес» по окончании сезона и в следующем году будет выступать за «Кадиллак» вместе с Серхио Пересом.

«Для меня это похоже на то, как я раньше перешел из «Мерседеса» в «Альфа Ромео». Произошла своего рода перезагрузка целей. Так что у себя в голове я уже проходил через такой процесс.

И на протяжении всего общения с Грэмом [Лоудоном, руководителем «Кадиллака»] он всегда ясно давал понять, что простым этот путь не будет. И что особенно первый сезон, вероятно, окажется очень трудным.

Но я на это подписался. И знаю, чего ждать. Всегда лучше готовиться к худшему, ведь тогда все ваши достижения будут восприниматься очень позитивно. Так что для меня, опять же, главное – это возможность работы с командой, возможность запачкать руки. И когда мы добьемся прогресса и команда придет к успеху, я буду рад. Я почувствую, что получил награду за свои усилия.

При этом мы в «Ф-1» не ради того, чтобы оставаться позади. Мы не хотим оказаться на последнем месте. И я верю в эту структуру, в этих людей – и не вижу причин, почему мы не могли бы довольно быстро набрать хороший темп и добиться каких-то успехов.

И у нас с Чеко Пересом в запасе еще есть несколько лет, так что наша цель – достичь успеха и насладиться этим», – рассказал Боттас.

«Кадиллак» объявил о контрактах с Пересом и Боттасом

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
