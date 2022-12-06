Нико Росберг о Расселле: «Победа над Хэмилтоном – невероятное достижение»

высоко оценил первый сезон в «Мерседесе».

Расселл опередил титулованного по итогам 2022 года. Хэмилтон не проигрывал напарнику с 2016-го, когда выступал с Росбергом.

«Я считаю, что Джордж провел невероятно хороший сезон, выступал очень стабильно, постоянно выжимал из машины максимум. В первый год в «Мерседесе» это весьма впечатляет.

Льюис по-прежнему в своей лучшей форме, так что победа над Льюисом – невероятное достижение. Все мы понимаем, что Льюису немного не везло, сезон вышел неровным, болид проявлял себя не очень хорошо, команда много экспериментировала – такие вещи влияют. Но это нисколько не умаляет достижения Джорджа, который выступал невероятно здорово», – отметил чемпион «Формулы-1» 2016 года в эфире Sky Sports.

Росберг также поделился мыслями о следующем сезоне:

«Если команда начнет год среди лидеров, станет сразу же сражаться за подиумы и победы, держаться подальше от неразберихи в середине пелотона, ситуация будет другой. Не придется экспериментировать, не понимая, что происходит.

В таком случае Джордж будет вынужден снова доказывать, что он по-прежнему способен оказаться впереди Льюиса – это настоящий вызов. Льюис все еще в лучшей форме, и победить его по ходу сезона очень тяжело. Но будет классно понаблюдать – уровень ребят очень близок.

Безусловно, Джордж – будущий чемпион мира. Кроме того, мне не терпится посмотреть за тем, как Тото [Вольфф] будет управлять пилотами. Сражения за десятое или шестое место – это одно, а битва за победу или даже за титул – совсем другая история».

Джордж Расселл: «Нет причин конфликтовать с Хэмилтоном, если «Мерседес» будет сражаться за дубли в 2023-м»

Ушел из школы в 14 лет, а теперь выигрывает в «Ф-1» и урабатывает Хэмилтона на той же машине. Мышление Расселла и его путь – 🤯