Нико Росберг: «Точно не стану руководителем команды «Формулы-1»

исключил возвращение в «Формулу-1» в качестве руководителя команды.

Чемпион мира 2016 года основал коллектив в серии электровнедорожников Extreme E и завоевал титул в 2021-м. В нынешнем сезоне сильнейшей оказалась команда экс-напарника Нико по , обогнавшая Rosberg X Racing на последнем этапе.

Росберг поделился мнением о чемпионате и его плюсах в сравнении с «Ф-1».

– Вы ожидали, что сразу же выиграете?

– Конечно, нет. Конкуренция очень высока, в каждой гонке участвуют легенды автоспорта, соперничество острейшее. Никогда бы не подумал, что вы выступим так невероятно хорошо.

Но, разумеется, я ожидал, что мы выложимся по полной. Тем не менее, я тут не только ради победы и событий на трассе. Я присоединился к серии, потому что для меня важны вопросы экологии, а этот чемпионат работает над защитой окружающей среды. К примеру, мы с командой высадили 3000 деревьев на Сардинии, недалеко от места, где мы гонялись. Инициативы прекрасные, и, конечно, нам также нравится тема равноправия.

– Получается, экологические вопросы убедили вас принять участие в чемпионате?

– Да, это главная причина. Мне было бы неинтересно просто побеждать.

– Раз вы взялись за этот проект, то видите ли себя руководителем где-то еще?

– Хороший вопрос. В Extreme E все идет невероятно здорово, и многие у меня спрашивали, хочу ли я когда-либо стать руководителем команды в «Формуле-1». Мой ответ: точно нет.

Плюс Extreme E в том, что гонок не так много. В данный момент у нас пять этапов в году, а в «Ф-1» – 24. Это полноценная работа, которая оставляет очень мало времени на семью и друзей… и я уже через это прошел. Гонщик, которым я являлся, и мое нынешнее «я» не хотят снова того уровня насыщенности, самоотдачи, отсутствия гибкости. Мне нравится, как я живу сейчас, так что я никогда не смогу работать в «Формуле-1» на полном расписании.

Extreme E. Команда Хэмилтона выиграла чемпионат