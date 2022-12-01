Джордж Расселл: «Нет причин конфликтовать с Хэмилтоном, если «Мерседес» будет сражаться за дубли в 2023-м»

Пилот уверен в хороших отношениях с .

По словам Расселла, даже если команда будет сражаться за высочайшие позиции в 2023 году, напарники не станут враждовать. Расселл опередил Хэмилтона по итогам сезона-2022 и занял четвертое место в личном зачете.

«Когда борешься за дубли, естественно, динамика другая. Но мы на совсем разных этапах карьеры, и действительно ощущается, что мы работаем сообща. Если в следующем году болид позволит делать дубли, мы будем очень гордиться тем, что внесли свой вклад и помогли команде этого достичь, и каждый займется своим делом.

Но причин конфликтовать нет. Между нами хорошие отношения. Мы уважаем друг друга, и, думаю, гонка в Мексике – хороший пример. Мы понимаем, как это важно для всей команды. Если отношения между нами начнут портиться, это повлияет на команду, а в итоге отразятся и на нас самих», – заявил гонщик.

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